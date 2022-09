Programul complet al fazei grupelor Cupei Romaniei la fotbal

Vineri, 30 septembrie, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorti a grupelor Cupei Romaniei Betano, care a fost efectuata de fostii internationali Marius Niculae, Lucian Sanmartean si Miodrag Belodedici.In faza grupelor participa 24 echipe (16 echipe calificate din play-off plus cele 8 echipe din Liga 1 neintrate in competitie) clasificate in trei urne valorice. Echipele participante in aceasta etapa au fost distribuite prin tragere la sorti in 4 grupe a cate 6 echipe, distribuirea ... citeste toata stirea