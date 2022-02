Programul Cupei Romaniei la handbal feminin, editia 2022; cu cine joaca Activ Prahova Ploiesti

Miercuri, 2 februarie a.c., a avut loc tragerea la sorti in Cupa Romaniei, atat pentru competitia feminina, cat si pentru cea masculina. Astfel, dupa ce luni s-au tras la sorti cele trei jocuri ale primului tur preliminar in competitia feminina, miercuri s-au stabilit partidele din turul 1 si turul 2 (optimi). Echipele participante in cupele europene au primit wild-card-uri si vor evolua direct in turul 2.Programul meciurilor din Cupa RomanieiTURUL PRELIMINAR (8-9 februarie)CSM TARGU JIU ... citeste toata stirea