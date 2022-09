La finele acestei saptamani, in perioada 17-18 septembrie 2022, la Ploiesti, la Eden Dream Garden, va avea loc un eveniment dedicat frumosului: Re.CREATIV - Targ Handmade & Yard sale (https://fb.me/e/1Jb1FtbWE), un proiect Targul cu Bunatati si Dichisuri.Deja la a sasea editie a targului handmade si a doua de yard sale, evenimentul aduce in gradina inca verde artisti handmade talentati, multi dintre ei prahoveni si cu pasiuni artistice in afara ocupatiilor lor zilnice. Veti intalni artisti ... citeste toata stirea