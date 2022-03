Rezultatele Academiei de Copii si Juniori FC Petrolul Ploiesti, la final de martie a.c.

Echipele de juniori ale FC Petrolul Ploiesti si-au continuat, in weekend, evolutiile in cadrul campionatelor in care sunt inscrise. Performera saptamanii a fost grupa "U15", cea care a castigat partida cu Dunarea Calarasi, decisiva pentru stabilirea ocupantei primului loc in Seria a 4-a a Ligii Elitelor (scor 4-1), calificandu-se, astfel, in faza urmatoare a competitiei.Foto: echipa "U15", dupa victoria cu Dunarea Calarasi.Juniori "U19 " - Campionatul National, Seria 4/Play-off, Etapa ... citeste toata stirea