RISC MARE de AVALANSA in Bugcegi si in Fagarasi! Nu va aventurati in zonele periculoase!

Muntii Bucegi - Risc 4 - MARELa peste 1800 m, la suprafata intalnim un strat consistent de pulver depus in ultimele 24 de ore si zapada viscolita in zilele precedente pe vai si in troiene de grosimi considerabile. Stratul instabil din partea superioara a stratului are grosimi variabile, care ating si depasesc pe alocuri 30-50 cm, in special pe vai, in zonele adapostite si pe anumite pante, iar troienele de zapada ating 1-2 m. Zapada are rezistenta scazuta si coeziune slaba intre cristale, dar ... citeste toata stirea