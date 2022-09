S-au stabilit jocurile din Turul 3 al Cupei Romaniei la fotbal. CS Blejoi intalneste o pretendenta la promovarea in Liga 1

Turul 3 al Cupei Romaniei Betano, editia 2022/23, are ca programare initiala ziua de miercuri, 14 septembrie, de la 16:30, si va aduce in competitie si celelalte formatii din Liga 2 care nu intrasera pana acum in joc.Partidele din Turul 3 se vor disputa intr-o singura mansa, pe terenul primei echipe in tabloul de mai jos, echipa mai slab clasata in editia de campionat anterioara. Tabloul rundei a fost configurat prin imperechere geografica.Faza urmatoare este cea de Play-off, programata pe ... citeste toata stirea