S-o face sarbatoare in inimile ploiestenilor: Doi maestri si piese din patrimoniul muzical international pe scena Filarmonicii ploiestene

Maestrul Tiberiu Soare revine joi, 10 noiembrie, la pupitrul dirijoral al orchestrei simfonice ploiestene, intr-un concert in care vom putea audia Concertul nr. 2 in re minor pentru vioara si orchestra, op. 22 de H. Wieniawsky si Simfonia in re minor de C. Franck.Solist va fi reputatul violonist Florin Ionescu-Galati.Tiberiu SoareDirijor al Operei Nationale Bucuresti si dirijor principal al Filarmonicii din Sibiu, Tiberiu Soare isi desfasoara activitatea artistica din anul 1999, ... citeste toata stirea