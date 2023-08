Luiza Zan Quintet va bucura sambata 26 august, ora 21:00, in cadrul indragitului Festival Jazz on the Rooftop.Cu un concept muzical si estetic vizual nou, Luiza Zan lanseaza anul acesta un nou proiect muzical. Cvintetul aduce pe scena muzicieni tineri, cu o formare solida atat in muzica clasica, precum si in jazz. Noul concept muzical este o impletire intre fusion jazz si American folk music, R&B, bossa nova si jazz standards, cu aluzii muzicale ce trimit la Miles Davis, Meshell Ndgeocello, ... citeste toata stirea