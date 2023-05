Cultura romaneasca comemoreaza an de an, pe data de 4 mai pierderea marelui compozitor si interpret George Enescu, cel care a lasat in urma o mostenire muzicala impresionanta. Centrul Judetean de Cultura Prahova organizeaza sambata, 6 mai, ora 18:00, concertul cameral ,,Serata pentru un geniu: Sonatele de vioara ale lui George Enescu la Palatul Culturii".Concertul este organizat in memoria geniului muzical romanesc, George Enescu si va fi sustinut de violonistul Alexandru Mihai si pianista ... citeste toata stirea