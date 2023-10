CSO Valenii de Munte se intoarce azi din deplasare cu 3 puncte pretioase in clasament, lucru care duce echipa din nou pe primul loc in Liga A Prahova!!!"Baietii nostri au avut astazi un meci greu, gazdele de la Comarnic jucand cu ambitie si determinare in fata propriilor suporteri, care au facut un show extraordinar in tribuna.In a doua parte a jocului, fotbalistii CSO Valenii de Munte, revin de la cabine foarte motivati si inscriu in 3 randuri prin ANDREI CIOBANU (2 GOLURI) ti GABRIEL ... citeste toata stirea