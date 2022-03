Stadionul Ilie Oana Ploiesti a obtinut Certificatul de Securitate pana in 2024

In calitate de administrator al stadionului "Ilie Oana", Clubul Sportiv Municipal Ploiesti a finalizat, ieri, demersurile privind obtinerea Certificatului de Securitate pentru urmatorii doi ani, astfel ca arena indeplineste toate criteriile necesare pentru organizarea de meciuri oficiale in sezoanele competitionale 2022-2023 si 2023-2024.Certificatul de Securitate se reinnoieste din doi in doi ani si, chiar daca acesta expira la finalul actualului sezon competitional, CSM Ploiesti a demarat ... citeste toata stirea