Descopera si tu magia si emotia muzicii de film alaturi de Corul Filarmonicii, sub bagheta talentatului dirijor Eduard Dinu!Pe data de 6 august, Esplanada Palatului Culturii va deveni scena unui concert inedit si cu siguranta... FERMECATOR, sustinut de Corul Filarmonicii, in cadrul stagiunii estivale 2023 a Filarmonicii "Paul Constantinescu".Pregateste-te sa fii teleportat in lumea fascinanta a cinematografiei, intr-o seara pe care nu ai voie sa o ratezi! Coloane sonore celebre si ... citeste toata stirea