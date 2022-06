"Templul nostru la purtator", intr-o expozitie DE COLECTIE, la Muzeul Judetean de Arta Prahova

Naratiunea expozitiei IMAGOCOSTUM poarta spectatorul intr-o calatorie vizuala al carui protagonist este costumul etnic romanesc, facilitandu-i deopotriva dialogul cu obiectul cultural prin prezenta sa precum si cu costumul fashion contemporan de inspiratie folclorica prezentat in expozitie si indeosebi cu imaginea fotografica ca forma de reprezentare a costumului in arta contemporana.Acest concept expozitional ia nastere ca urmare a demersului de cercetare in cadrul CESI, Universitatea ... citeste toata stirea