Tenisul de clasa mondiala se intoarce acasa, la Brasov!

Brasovul se pregateste pentru cel mai mare turneu de tenis feminin organizat vreodata in orasul de la poalele Tampei. Astfel, in perioada 30 mai - 5 iunie 2022, la Baza Sportiva Olimpia, va avea loc turneul international de tenis W60 Brasov Open, organizat de Federatia Romana de Tenis, competitia fiind inclusa in calendarul ITF World Tennis Tour.Acesta este primul din cele 5 turnee, pe care orasul de la poalele Tampei le va gazdui in anul 2022, organizate ... citeste toata stirea