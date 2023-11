Radu Petrovici, fondatorul M.H. Orchestra, a adus miercuri seara, la Filarmonica ploiesteana concertul Timeless Mood, un spectacol feeric, parte a unui grandios si inspirat proiect in care muzica de salon si armoniile pop-rock, se intalnesc intr-o frumoasa experienta cuceritoare... genul acela de concert care starneste ropote de aplauze si ridica sala in picioare si... de la care n-a mai vrea sa pleci.Melanjul de genuri muzicale creeaza un univers, un tot integru, armonic, distins, lucrat in ... citeste toata stirea