ASTA E VESTEA SERII LA PLOIESTI! Boxerul Clubului Sportiv Municipal Ploiesti, Fabian Stroe, a devenit campionul european al categoriei "52 kg" dupa ce a reusit sa castige, in aceasta seara, finala sustinuta in compania armeanului Aren Kharatyan!Sa ne traiasca Fabian si... Nea Titi Prosop!Desfasurat in fata catorva sute de spectatori, buna parte dintre ei veniti sa-l sustina pe ploiesteanul nostru, meciul din Sala "Olimpia" a fost controlat de sportivul pregatit la club de Titi Tudor si la ... citeste toata stirea