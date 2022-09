Un brand romanesc, fondat la Sinaia, este partener al Federatiei Romane de Fotbal

Brandul romanesc 5 to go, care isi originea in statiunea prahoveana Sinaia, sustine, incepand din acest sezon Federatia Romana de Fotbal, in calitate de partener oficial de cafea si devine cafeaua oficiala a Cupei Romaniei. Colaborarea este incheiata pentru o perioada de 4 ani, pana in 2026.Produsele pe baza de cafea 5 to go vor fi prezente in vestiarele si in culisele tuturor meciurilor din Romania desfasurate sub egida Federatiei Romane de Fotbal."5 to go este o poveste 100% romaneasca, ... citeste toata stirea