Dupa remiza alba din Kosovo, de vineri, echipa nationala de fotbal Romaniei va pleca abia duminica, 18 iunie a.c., spre Elvetia, pentru meciul de maine sera, de la ora 21.45. In aceste conditii, tricolorii lui Edi Iordanescu s-au prezentat in sambata seara fie la refacere, la hotel, in cazul jucatorilor care au evoluat mai mult cu Kosovo, fie pe teren, cei care nu au intrat sau au facut-o pe finalul jocului.Avand in vedere ca trei fundasi laterali acuza probleme medicale, Andrei Ratiu, Mario ... citeste toata stirea