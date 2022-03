Un fotbalist ploiestean, convocat la Nationala de juniori U 15 a Romaniei

In perioada 9-15 martie, nationala de juniori U15 a Romaniei efectueaza o actiune de pregatire in care va avea si doua meciuri amicale, impotriva Republicii Moldova, la Centrul National de Fotbal Buftea si pe stadionul Daco-Getica din Bucuresti.Actiunea de selectie pentru lotul national U15 a avut loc in perioada 22-28 septembrie 2021. Atunci, 62 de jucatori nascuti in anul 2007 s-au pregatit la Centrul National de Fotbal Mogosoaia iar acum urmeaza primele meciuri internationale pentru ... citeste toata stirea