URATUL de la Gara de Sud

Ploiesti. Zona Garii de Sud. Una dintre "portile de intrare" in oras. Mizerie cat cuprinde, gunoaie, gropi in asfalt si... magazine "dublate" de comertul dughenizat, dar si de... cei care vand "rustic", pe trotuar, pe scari, pe unde apuca, sosete, ciorapi, acadele, plasturi, manusi, oua si-ale cele...O atmosfera manelizata, cenusie, zgomotoasa, care n-are nimic in comun cu pretentiile unui municipiu resedinta de judet, unul dintre cele mai... dezvlotate si... cu aere de metropola, cum zic ... citeste toata stirea