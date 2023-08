Editia a VI-a a Jazz on the Rooftop este aproape aici! Unul dintre cele mai apreciate evenimente din Ploiesti revine in aceasta vara, in perioada 25-27 august.Un festival la inaltime, si la propriu, si la figurat, un proiect cuceritor devenit,iata... traditie, Rooftop-ul din acest an va asteapta cu un line-up eclectic si promisiunea a 3 zile de vibratii bune si atmosfera relaxata pe acoperisul Primariei Ploiesti.Raphael Wressnig & The Soul Gift Band, Luiza Zan Quintet, Norzeatic & Qinta ... citeste toata stirea