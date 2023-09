Muzeul Judetean de Arta Prahova "Ion Ionescu-Quintus" organizeaza miercuri, 6 septembrie 2023, ora 17.00, la sediul muzeului dinPloiesti, B-dul Independentei nr.1, vernisajul expozitiei de icoane a artistului Lucian Oprea.Expozitia poate fi vizionata in holul de la etaj al Muzeului de Arta Ploiesti, pe parcursul lunii septembrie 2023.Nascut in 1963 la Ploiesti, Lucian Oprea face studii libere artistice de desen, pictura si sculptura, iar in 2004 devine membru colaborator al UNAP Ploiesti. ... citeste toata stirea