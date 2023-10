Astazi, de la ora 20:30, in etapa 14 din Superliga Romaniei, primim vizita celor de la FCSB, pe stadionul nostru, "Ilie Oana"!Conducerea clubului e incredinteaza ca lupii galbeni au un moral excelent si sunt pregatiti pentru a obtine victoria in acest derby. Petrolistii au primit un singur gol in ultimele 4 meciuri de campionat si sunt neinvinsi pe teren propriu in ultimele 5 confruntari, timp in care au obtinut 2 victorii si 3 rezultate de egalitate. ... citeste toata stirea