VIDEO: Reusita TV, cu Razvan Itu (FRT), primul roman ales in conducerea Tennis Europe

Razvan Itu este primul roman ales in conducerea Tennis Europe, acesta urmand sa coordoneze Comisiile de Tenis pentru Juniori si Tenis Profesional ale acestui for, ele urmand sa fie optimizate sub umbrela "Competitii"."Este o mare onoare pentru mine sa reprezint tenisul romanesc la acest nivel. Impreuna cu George Cosac (n.n. fost presedinte si actual conducator al FRT) am fost la evenimentele lor inca de cand suntem la Federatia Romana de Tenis si nu nu cunosatea nimeni acolo. Ne-am facut ... citeste toata stirea