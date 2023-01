Viscolul da peste cap planurile turistilor in Bucegi! Transportul pe cablu se opreste! Ce se intampla pe domeniul schiabil Sinaia?

La ora 12:30, adminitratorii Gondolei Sinaia anuntau: "Din cauza conditiilor meteo nefavorabile (ploaie, depunere de chiciura, ceata si umiditate foarte ridicata) nu se mai vand cartele pentru sus. Ne cerem scuze pentru aceasta situatie! Instalatiile raman in functiune doar pentru coborarea turistilor de la Cota 2000".Ulterior, acestia u revenit cu precizari la ora 14:05: "Viscol, transport de zapada si vizibilitate zero la telescaune, in zona de creasta. Vehiculele nu pot fi urmarite. ... citeste toata stirea