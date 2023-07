DA, asta da, e o veste ce merita luata in seama! Elevii vor primi, incepand cu anul scolar 2024-2025, vouchere culturale in valoare de 250 de lei.Potrivit prevederilor noii Legi a Invatamantului Preuniversitar, banii vor putea fi folositi de tineri pentru participarea la concerte, intrari in muzee, achizitia de carti sau pentru plata unor excursii cu teme culturale sau istorice.Prin Legea invatamantului preuniversitar nr. 198/2023, promulgata recent de presedintete tarii si publicata in ... citeste toata stirea