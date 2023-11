Sunteti invitati, dragi ploiesteni, pe 28 Noiembrie, la ora 17:00, in Rotonda Bibliotecii "Nicolae Iorga" din Ploiesti, sa va bucurati alaturi de noi de o Seara Japoneza dedicata Artei, sub multiplele sale forme, avand in centru, drept muze, artistele profesioniste nipone: Maiko-san si Geiko-san si a lor lume fascinanta.Minunata provocare..."Am pregatit pentru voi o frumoasa expozitie de pictura "Maiko & Geiko" semnata Alina Bastet si Miriam Nassereddine, acompaniata de o expozitie de carte ... citeste toata stirea