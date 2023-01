Vineri, 13 ianuarie, a fost sarbatoare in Clasa... Istetilor de la Colegiul National "I. L. Caragiale" din Ploiesti.Imbracati in straie traditionale, dar si in zambete si emotii ce le-au aureolat intregul eveniment, elevii Clasei Istetilor au sarbatorit ZIUA CULTURII NAEsIONALE.Micutii au prezentat in fata parintilor postere cu cele patru versuri ale catrenului:"1. Eminescu2. ... citeste toata stirea