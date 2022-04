CSM Petrolul Ploiesti inchide sezonul cu o victorie frumoasa, la BC CSU Sibiu!

Final spectaculos de campionat pentru CSM Petrolul Ploiesti, care a reusit sa castige, in aceasta seara, cu 93-88 (13-27, 31-20, 22-22, 27-19) pe terenul celor de la BC CSU Sibiu, in ultima etapa a sezonului regulat al Ligii Nationale de Baschet Masculin! Interesant este ca, pentru echipa noastra, sezonul 2021-2022 incepea tot pe Cibin, pe final de septembrie, iar atunci pierdeam cu 80-74, in primul tur al Cupei Romaniei.Cu miza mai mare pentru gazde, care prefera, cu siguranta, locul al ... citeste toata stirea