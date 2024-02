Echipa de baschet U16 a CSM Petrolul Ploiesti a deschis, in aceasta seara, Etapa a 9-a a Grupei Nationale, disputand in devans cu cateva zile, la solicitarea adversarilor, meciul din deplasare cu CSS Targoviste.A fost o confruntare intre doua formatii aflate la poli opusi ai clasamentului, ultima clasata (0 victorii/8 infrangeri) neavand cum sa-i puna probleme liderei grupei (8 victorii/0 infrangeri), care s-a impus cu 50-39 (18-8, 8-11, 12-8, 12-12). Si asta, in conditiile in care antrenorul ... citeste toata stirea