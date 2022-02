Oficial: Sebastian Moroz, Vedran Vrhovac si Marius Cioiu au semnat cu FC Petrolul Ploiesti!

Cei trei jucatori care s-au alaturat lotului echipei noastre in ultima perioada, portarul Sebastian Moroz (23 ani), fundasul central Vedran Vrhovac (23 de ani) si mijlocasul Marius Cioiu (22 ani) au semnat, astazi, in cantonamentul de la Grand Park Lara, contractele cu FC Petrolul Ploiesti, in prezenta presedintelui Costel Lazar si a directorului sportiv Claudiu Tudor.Pentru toti trei, angajamentele sunt valabile pana in vara lui 2024, cu clauza de prelungire la finalul intelegerilor. ... citeste toata stirea