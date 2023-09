Petrolul Ploiesti si-a aflat adversarele din Cupa Romaniei, competitie care, la fel ca anul trecut, se va desfasura intr-un format ce cuprinde o faza a grupelor si, mai apoi, etape eliminatorii. Astfel, echipa noastra va face parte din Grupa A, in cadrul careia le va intalni pe Progresul Pecica (Liga 3), Chindia Targoviste (Liga 2) si Sepsi OSK Sf. Gheorghe (Liga 1).Gratie locului 8 ocupat in editia trecuta de campionat, "lupii" au acces direct in faza grupelor, iar la tragerea la sorti au ... citeste toata stirea