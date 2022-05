Record de varsta absolut stabilit de Petrolul Ploiesti: primul 2007 din esalonul secund!

Dupa ce ultima runda a play-out-ului a doborat de doua ori recordul pentru cel mai tanar jucator care a evoluat in Liga 2, finalul play-off-ului a adus o performanta unica, ACS Petrolul 52 oferindu-i debutul lui Mario Ionita, la nici doua luni dupa ce a implinit 15 ani!Deja promovata in Liga 1, ACS Petrolul 52 a decis ca in ultima etapa a play-off-ului sa le ofere mai multor jucatori primul meci in tricoul echipei in actuala editie de campionat. Daca Moroz, Sabau si Tolea, toti transferati in ... citeste toata stirea