Sorana Cirstea isi continua parcursul excelent la US Open, calificandu-se in faza sferturilor de finala, dupa ce a trecut in optimi de elvetiana Belinda Bencic, locul 13 WTA si cap de serie 15, scor 6-3, 6-3.In faza urmatoare, Cirstea o va infrunta pe favorita 10, jucatoarea ceha Karolina Muchova, locul 10 WTA, prin accederea in sferturi, Sorana acumuland 430 de puncte WTA."Am un zambet larg pe chip pentru ca am muncit foarte mult in ultima vreme. Este extraordinar. Am muncit mult, dar am ... citeste toata stirea