Start fara mari emotii in play-out: CSM Petrolul Ploiesti - CSM Focsani 81-73!

Debut de play-out cu victorie, pentru CSM Petrolul Ploiesti, in aceasta seara, in Sala Sporturilor Olimpia! Cu misiunea de a face uitat finalul neplacut al primei faze a campionatului, ce a dus la ratarea prezentei in Top 10, baietii pregatiti de Mihai Popa au facut un meci bun si, chiar daca au fost si cateva momente in care, parca pe un fond de relaxare, le-au dat oaspetilor iluzia revenirii, s-au impus clar, cu 81-73 (23-14, 15-20, 22-16, 21-23).Evolutia foarte buna din turneul EYBL "U17" ... citeste toata stirea