In iulie 2022, la Arad, se scria povestea celui de-al doilea trofeu din istoria fulminanta a clubului Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Ardelenii inaugurasera vitrina prin cucerirea Cupei Romaniei, castigau acum si Supercupa Romaniei in fata celor de la CFR Cluj, cu o revenire fantastica: 2-1 dupa 0-1 in minutul 2!Dupa ce recent a aparat Cupa, castigand in fata Universitatii Cluj la penalty-uri in ultimul act disputant la Sibiu, Sepsi se poate incorona drept performera absoluta a competitiilor