Coșmarul unui patron de hotel confruntat cu invazia de ploșnițe: „Am aruncat paturi, saltele. Sunt costuri enorme”

Franța se confruntă cu o invazie de ploșnițe, mai multe școli și licee ajungând să fie închise. Dezbaterile pe acest subiect au ajuns și în Parlament. Sunt, însă, situații punctuale când ploșnițele provoacă mari probleme și în România.

Pe grupul de Facebook „Hotelier în România”, un patron de hotel cu o experiență de 20 de ani a cerut sfatul antreprenorilor din domeniu pentru a scăpa de ploșnițele care i-au invadat una dintre camere.

„Sunt hotelier de 20 ani. Până acum am putut preveni infestarea cu ploșnițe de pat! De o lună am o cameră infestată (închisă) și nu reușesc să scap de ele. Peste 20 litri de soluție speciale contra lor. Tun de caldură cu care am făcut în cameră peste 60 grade mai bine de 10 ori a câte 2/3 ore. Firmă specializată de deratizare și tot nu reușesc să le eradichez! Ceva sfaturi mi-ar prinde bine. Merci!”, a scris antreprenorul.

În timp ce unii membri ai grupului l-au direcționat către firme specializate, mai mulți hotelieri i-au recomandat să arunce din cameră tot, inclusiv mobila și parchetul.

„Schimbare toatală a inventarului din cameră. Începand cu mobilă, parchet sau mochetă, plinte, zugrăveli și apoi toate celelalte: saltea, paturi, tot tot până la prosoape. Ala am citit undeva cândva”, a comentat un membru al grupului.

„Am avut și eu. A trebuit să scot patul, să îl arunc, noptiere, lenjerie, cuverturi. Deci aruncați tot din cameră că altfel nu scăpați de ele cu toată deratizarea”, a scris altcineva.

„Nu mai aveți ce face! Trebuie schimbat tot mobilierul, mocheta, saltelele arse eventual și o mană de zugraveală nouă! Eu am pățit-o”, a comentat un alt membru al grupului.

„Eu am aruncat tot! Inclusiv mobila, parchet. Tot! Glafuri schimbate, prize. Nu am reușit altfel, din păcate!”, a scris un hotelier. „A venit o firmă. Pe o cameră și un spațiu de lângă mi-a cerut și am plătit 1200 euro! Și zero rezultate. Am aruncat paturi, saltele. Acum o să arunc și altele unde se pot ascunde! Deja costurile sunt enorme!”, a scris autorul postării.

Cât de periculoase sunt ploșnițele de pat

Potrivit unei firme specializate în deratizare și dezinsecție, ploșnițele fac parte din categoria celor mai periculoși dăunători casnici, acestea afectează direct sănătatea oamenilor și a animalelor. Ele se hrănesc cu sângele uman, iar mușcătura lor poate cauza numeroase alergii periculoase. Activitatea ploșnițelor de pat este noaptea, atunci când ies din ascunzișuri pentru a se hrăni.

Ploșnițele sunt cunoscute sub denumirea științifică de Cimex lectularius (Cimicidae), au culoarea roșu-ruginiu până la maro închis și au o lungime de 4-8 mm. Corpul este aplatizat, lucru ce le ajută să se ascundă în diverse locuri greu accesibile din casă, cum ar fi: cusătura saltelelor sau a hainelor, crăpături în mobilă, sub covoare, mochete, în pardoseală, în fisurile din parchet, în spatele tapetului, a ramelor de pat, în spatele tablourilor sau ramelor acestora etc.

Ploșnițele se încadrează atât la paraziți, cât și la dăunători pentru igienă. Pe timpul nopții, ele ies din ascunzători și se hrănesc cu sângele oamenilor și al animalelor. Mușcătura ploșnițelor poate declanșa alergii periculoase, de aceea prezența lor în locuințe nu trebuie ignorată.

Sunt numite ploșnițe de pat din cauza faptului ca habitatul lor obișnuit este în lenjeria de pat, în saltele, canapele, paturi. Ploșnițele mai sunt recunoscute sub denumirile de păduchi de pat, păduchi de lemn, gândaci de pat, insecte de pat etc.

Ploșnițele se înmulțesc foarte rapid și se pot adapta rapid în numeroase medii și condiții, de aceea este important sa acționezi la primul semn de apariție a acestora.

Ploșnițele pot fi aduse în propria locuință din taxi, de la cinema ori teatru, din restaurante, de la articole de tip second-hand (haine, mobilier) sau se pot deplasa de la o locuință la alta prin crăpături, găuri, țevi neacoperite.

Cele mai des întâlnite scenarii prin care aducem în locuință ploșnițele de pat sunt achiziționarea de obiecte de mobilier deja infestate, cazarea într-o unitate turistică infestata cu ploșnițe de pat sau direct de la vecini.

