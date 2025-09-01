Grindeanu nu este de acord cu mitingul anunțat de Asociația Noua Dreaptă și S.O.S. România. "PMB ar trebui să-și revizuiască această decizie"

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, le-a cerut luni, 1 septembrie, reprezentanților Primăriei Capitalei să-și schimbe decizia prin care au autorizat mitingul anunțat pentru marți de Asociația Noua Dreaptă și S.O.S. România împotriva incluziunii migranților în București.

"Chiar mă miră decizia luată de Primăria Capitalei. Cred că ar trebui să-și revizuiască această decizie. Vorbim totuși de lucruri și manifestări care nu își au locul într-o Românie a anului 2025. Îi îndemn pe reprezentanții și pe cei de la Primăria Generală a Capitalei, pe cei care au decis, să-și schimbe decizia", a afirmat Grindeanu, solicitat să comenteze decizia Primăriei Capitalei de a autoriza un miting al unor apropiați ai legionarilor.

Duminică, Primăria Municipiului București a precizat "în legătură cu adunarea publică anunțată de Asociația Noua Dreaptă și Partidul S.O.S. România, pentru data de 2 septembrie 2025, între orele 11:00 - 13:00, pe trotuarul adiacent Parcului Cișmigiu, în fața sediului PMB", că "solicitanții au depus documentația prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice".

"Comisia de avizare a adunărilor publice nu a identificat motive legale de respingere a cererii. În acest sens, avizul a fost emis conform legislației în vigoare. Aprobarea vizează participarea a circa 20 de persoane". Protestul are ca temă 'nemulțumirea față de intenția de lansare a proiectului Strategia de incluziune a migranților în Municipiul București", a precizat instituția.

Ads