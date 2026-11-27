Primăria Capitalei anunță, vineri, că a început montarea stațiilor de încărcare pentru autobuzele electrice. Este vorba de 55 de stații la Depoul Berceni, 52 la Bujoreni și 15 la Bucureștii Noi. Primăria precizează că proiectul va fi gata până la finalul anului, fiind finanțat cu fonduri europene, bani pe care i-ar fi pierdut dacă nu se încadrau în termen.

”Am început montarea stațiilor de încărcare pentru autobuzele electrice! Vom avea 55 la Depoul Berceni, 52 la Bujoreni și 15 la Bucureștii Noi.

Lucrările au avansat rapid de la o săptămână la alta. Până acum, am turnat canivourile și am finalizat fundațiile, am tras cablurile electrice pentru alimentarea stațiilor și am lucrat la modernizarea platformelor de garare”, scrie Primăria Capitalei pe pagina de Facebook.

PMB precizează că la Depoul Berceni, sunt deja montate 25 de stații de încărcare, iar platforma este finalizată în procent de 70% iar la Bucureștii Noi, platforma e 100% gata, iar acum se montează stațiile.

”La Depoul Bujoreni, se lucrează la platformă, iar stațiile se vor monta săptămâna viitoare”, mai transmite primăria.

”Așa cum am promis, vom avea gata acest important proiect până la finalul anului. Este finanțat cu fonduri europene, bani pe care i-am fi pierdut dacă nu ne încadram în termen”, mai arată PMB în mesaj.

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