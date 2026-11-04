București și Timișoara, primele orașe mari care anunță înghețarea taxelor și impozitelor locale în 2027, fără indexare cu rata inflației

Primăria Capitalei și a Timișoarei au anunțat miercuri, 4 noiembrie, că propun ca taxele și impozitele locale să nu crească în 2027. Toate dările locale sunt astfel plafonate la nivelul din 2026, au anunțat primarul Capitalei, Ciprian Ciucu (PNL), și viceprimarul cu atribuții de primar al Timișoarei, Ruben Lațcău (USR).

„Taxele și impozitele locale în București, dar și taxa pentru parcarea de reședință rămân neschimbate în 2027. Primarul general Ciprian Ciucu a luat decizia să le plafoneze la nivelul anului 2026. Nici taxa de promovare turistică nu se majorează, ci rămâne de 10 lei pe noapte.

În acest sens, a fost pus în dezbatere un proiect de hotărâre, care va fi supus la vot în Consiliul General în decembrie”, au anunțat reprezentanții Primăriei Municipiului București (PMB) pe Facebook.

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Primăria Municipiului Timișoara propune o măsură identică: menținerea, pentru anul 2027, a taxelor și impozitelor pentru locuințele rezidențiale și pentru vehiculele cetățenilor la nivelul actual. De asemenea, Primăria a anunțat că nu va opera nici indexarea cu rata inflației și va propune eliminarea cotei adiționale pentru clădirile nerezidențiale ale persoanelor fizice, introdusă începând cu 2019.

Primăria Timișoara a anunțat în aceeași zi că propune menținerea, pentru anul 2027, a taxelor și impozitelor pentru locuințele rezidențiale și pentru vehiculele cetățenilor la nivelul actual.

Sumele nu vor fi indexate nici cu rata inflației.

De asemenea, Primăria va propune eliminarea cotei adiționale pentru clădirile nerezidențiale ale persoanelor fizice, introdusă începând cu 2019.

„Municipalitatea își menține și angajamentul luat în 2024 de a sprijini mediul de afaceri și de a proteja locurile de muncă, prin eliminarea treptată a cotei adiționale pentru clădirile nerezidențiale. Astfel, aceasta a fost redusă de la 50% în 2024, la 31% în 2025, 16% în 2026 și va fi eliminată complet în 2027. Cota finală va fi de 1,3% din valoarea impozabilă a clădirii. Impozitul pentru vehiculele persoanelor juridice va fi menținut la nivelul actual”, a transmis Primăria Timișoara, în comunicat.

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Totodată, Primăria Municipiului Timișoara propune menținerea, pentru anul 2027, a scutirilor actuale.

„Astfel, vor fi acordate scutiri la impozitul pe clădiri și terenuri organizațiilor nonprofit acreditate ca furnizori de servicii sociale, pentru imobilele pe care le dețin sau pe care le utilizează gratuit, în baza unui drept acordat de Municipiul Timișoara. Totodată, vor beneficia de scutiri proprietarii clădirilor istorice sau protejate care sunt renovate ori reabilitate, în condițiile prevăzute de lege”, a mai transmis Primăria Timișoara.

Pentru plata cu anticipație, până la data de 31 martie a anului 2027, a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren sau a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an 2027 de către contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, municipalitatea acordă o bonificație de 10%.

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