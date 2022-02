Ce averi au politicienii din fruntea PMP. Case peste case, hectare de pământ, bijuterii de zeci de mii de euro și conturi pline

Partidul Mișcarea Populară (PMP) a ieșit din prim-planul atenției publice după alegerile parlamentare din 2020, când nu a reușit să atingă pragul de 5% din voturile exprimate pentru a ajunge în parlament.

Un scandal intern a zguduit partidul în ultima perioadă după ce Cristian Diaconescu, fostul lider al PMP, l-a invitat pe George Simion, liderul AUR, la o ședință cu liderii filialelor, în 17 februarie, miza fiind o propunere de fuziune.

În 19 februarie partidul a organizat un congres extraordinar pentru schimbarea conducerii, Eugen Tomac fiind ales lider. Cristian Diaconescu susține în continuare că congresul în care a fost schimbată conducerea ”nu are bază legală”, spunând că mută lupta în instanță.

Atitudinea lui George Simion s-a schimbat de asemenea drastic, când și-a îndemnat susținătorii și colegii să ”îi scuipe” pe parlamentarii ”trădători” din AUR care vor dori să se înscrie în PMP.

Ce averi au politicienii din fruntea PMP

Eugen Tomac - președintele PMP

În declarația de avere pe care a completat-o în 2021, Eugen Tomac declară un apartament în București, cumpărat în 2020, și un apartament în Bruxelles, cumpărat în 2021.

Mai notează trei mașini: Un Audi A3 fabricat 2013, o Dacia Sandero din 2020 și un Audi Q5 din 2016.

Declara mai multe conturi deschise în bancă, în care adunase, în total, circa 6.201 lei, 3.823 de euro, dar mai spune că are și 100 de criptomonede Elrond.

Veniturile sale anuale declarate sunt de 83.860 de euro net, ca europarlamentar, adică circa 6.988 de euro pe lună.

Petru Movilă - președinte executiv PMP

Potrivit declarației de avere pe care a completat-o în 2021, acesta deține două terenuri agricole și patru intravilane în județul Iași, însumând circa două hectare, dobândite în intervalul 2005-2019.

Mai are trei case și un apartament tot în Iași, dar și două mașini, un Volkswagen Tiguan fabricat în 2009 și un BMW X4 fabricat în 2017.

Notează bijuterii în valoare de 19.500 de euro și obiecte de artă în valoare de 8.900 de euro.

La momentul respectiv declara că deține 103.500 de euro cash și că soția lui are în bancă 150.000 de lei.

Declară venituri anuale de 146.016 ca deputat, adică aproximativ 12.168 de lei pe lună, la care se adaugă o pensie de 22.908 lei, adică aproximativ 1.909 lei pe lună.

Adrian Mocanu - președinte executiv PMP

Adrian Mocanu notează în declarația de avere completată în 2021 trei terenuri agricole, unul forestier și cinci extravilane, toate în județul Buzău, toate însumând circa 24 de hectare, dobândite în intervalul 2004-2020.

Mai are cinci case, tot în județul Buzău, dar și circa 7.000 de lei și 34.153 de euro în bancă.

Are venituri anuale de 150.000 de lei ca deputat, adică circa 12.500 de lei pe lună, la care se adaugă 15.000 de lei de la Ravicom Cereal, 16.000 de lei din dobânzi și 27.000 de lei din activități agricole.

Lucian Morar - prim-vicepreședinte PMP

Ultima declarație de avere disponibilă a lui Lucian Morar este din 2020, în care declară patru terenuri intravilane și unul forestier în județul Maramureș, fiind vorba de peste 14 hectare în total.

Mai are o casă tot în județul Maramureș și are un venit anual de 100.380 de lei ca primar al orașului Ulmeni, adică aproximativ 8.365 de lei pe lună. În plus, în declarația de avere cu pricina a notat și că a obținut 10.000 de euro și 50.000 de lei în urma botezului.

Mihail Neamțu - prim-vicepreședinte PMP

Potrivit declarației de avere pe care a completat-o în 2020, Mihail Neamțu deține un teren agricol și o casă de vacanță în județul Timiș, dar și un apartament, fără să specifice unde este.

La momentul respectiv declara venituri anuale de 50.515 lei din consultanță și 11.500 de dolari americani, de la "Patreon.com/Neamtu", pentru servicii de productie video.

Sebastian Moise - prim-vicepreședinte PMP

Sebastian Moise notează în declarația de avere din 2021 patru terenuri agricole, unul forestier în județul Dâmbovița și cinci intravilane în București.

De asemenea, notează două apartamente, o casă și spații comerciale în București. Are bijuterii, tablouri și ceasuri în valoare de 50.000 de euro, iar la momentul completării documentului avea în bancă circa 29.675 de lei și 2.672 de euro.

Declară venituri anuale de 128.960 de lei brut ca deputat, adică aproximativ 10.746 de lei brut pe lună, la care se adaugă 199.536 de lei brut din chirii.

Emil-Marius Pașcan - prim-vicepreședinte PMP

Potrivit declarației de avere pe care a completat-o în 2020, Pașcan are trei terenuri intravilane, două case și o casă de vacanță în județul Mureș.

Are un BMW X3 fabricat în 2010 și un moped Piaggio din 2001.

La momentul respectiv avea în bancă 50.000 de lei.

Declară venituri anuale de 139.035 de lei ca deputat, adică circa 11.252 de lei pe lună, la care se adaugă 51.116 de lei de la Universitatea ”Petru Maior” Târgu-Mureș, unde este lector universitar doctor.

