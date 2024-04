Presedintele PNG-CD Mures, candidat la sefia Consiliului Judetean

Presedintele PNG-CD Mures, Felicia Moldovan, a anuntat, joi seara, ca va candida la presedintia Consiliului Judetean Mures, informeaza NewsIn.

Ea a declarat ca este constienta de faptul ca nu are notorietate, deoarece a intrat in politica de doua luni, dar considera ca are sanse sa castige.

"Nu am intrat in nicio alianta, care se face pe plan local, pentru ca as fi dezamagit electoratul. Sunt om de afaceri si cred ca, daca reusesc sa-mi gestionez bine propriile afaceri, as reusi sa ma descurc si la Consiliul Judetean", a declarat liderul PNG Mures.

Formatiunea are candidat si la Primaria Tg Mures, in persoana lui Sabin Pop. La presedintia CJ Mures mai candideaza fostul prefect, Ciprian Dobre (PNL), actualul presedinte al institutiei, Lokodi Edita Emoke (UDMR), deputatul PSD Liviu Timar, sustinut si de PD-L si PRM, si Tokes Andras (PCM).