Prim-vicepreședintele PNL Brașov, reținut de DNA. Ce acuzații i se aduc

Autor: Maria Mora
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 10:14
Prim-vicepreședintele PNL Brașov, reținut de DNA. Ce acuzații i se aduc
Prim-vicepreședintele PNL Brașov Liviu Cocoș FOTO Facebook/Liviu Cocoș

Directorul general al Companiei de Apă Brașov, Liviu Cocoș, a fost reținut joi seară de către procurorii DNA. Procurorii anticorupție investighează modul în care a fost numit directorul Companiei de Apă din Brașov. Sunt vizate posibile acuzații de mită și trafic de influență.

Cocoș deține și funcția de prim-vicepreședinte al filialei locale PNL.

În dosar ar fi cercetat și secretarul general al filialei PNL, Todorică Constantin Șerban, care este și consilier județean, spun surse G4Media.

”În cursul zilei de 18 septembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 12 locații situate pe raza județelor Brașov și Galați, dintre care patru sunt sediile unor instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, au transmis joi, reprezentanții DNA.

În acest dosar, au avut loc percheziții în Brașov și Galați, iar suspiciunile pun sub semnul întrebării concursul de selecție.

Liviu Cocoș, managerul Companiei de Apă din Brașov, a fost numit în funcție în iulie după ce a obținut 94,5 puncte din o sută posibile la concursul pentru ocuparea postului.

Selecția a fost organizată de o firmă independentă din Galați și procurorii suspectează că procedura ar fi fost trucată.

