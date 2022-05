69 de membri ai organizaţiei PNL Madrid anunţă că şi-au dat demisia din PNL şi se înscriu în Forţa Dreptei

69 de membri ai organizaţiei PNL Madrid anunţă, joi, că şi-au dat demisia din Partidul Naţional Liberal şi se vor alătura Partidului Forţa Dreptei. În luna martie, europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a preluat şefia organizaţiei PNL Diapora.

”Noi, membrii PNL Madrid, am luat această decizie după ce am asistat la încă un simulacru de Congres, ȋn care valorile liberale şi principiile care stau la baza democraţiei au fost călcate ȋn picioare din nou, ştergând orice urmă de liberalism de pe blazonul acestui partid, ce a fost odată onorabil. Într-un simulacru de toată jena, am privit neputincioşi cum a fost înlocuit un preşedinte nereprezentativ cu un alt preşedinte nereprezentativ, iar speranţele noastre ca după aventura "echipei câştigătoare" cu marioneta Florin Cîţu, să putem alege, într-un Congres extraordinar, o altă conducere care să ne reprezinte, au fost spulberate”, spun semnatarii demisiilor.

Demosionarii mai arată că ”noul preşedinte ales, domnul Nicolae Ciucă, nu are chiar niciun punct de intersecţie cu liberalismul sau cu Partidul Naţional Liberal”.

”Este un om care nu a venit din proprie iniţiativă ȋn PNL, un om care nu are vechimea necesară pentru a fi preşedinte, iar formarea şi traseul său profesional nu ȋl recomandă pentru a conduce un partid de orientare liberală. Dovada faptului că domnul Ciucă nu respectă valorile liberale ale egalităţii ȋn drepturi şi transparenţa deplină ȋntr-o funcţie publică este şi felul ȋn care a abuzat de puterea conferită de funcţia de premier pentru a ȋmpiedica un proces legal şi transparent de verificare a tezei sale de doctorat”, se mai arată în postare.

Ei menţionează că astăzi, ”Forţa Dreptei este singurul partid care revendică orientarea liberal conservatoare şi programul politic promovat de PNL la alegerile din 2020, astfel că vor merge alături de colegii liberali din Forţa Dreptei cu speranţa că flacăra liberală ȋn România nu a murit”.

”Sperăm să nu fim dezamăgiţi şi de acest proiect politic, deoarece încă o dezamăgire ar fi mult prea mult şi probabil vom renunţa definitiv la a mai acorda interes politicii, ceea ce considerăm că ar fi foarte periculos pentru viitorul democraţiei din România”, mai spun liberalii.