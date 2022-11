PNL Arad vrea 10.000 de semnaturi pentru sustinerea candidatilor la PE

Conducerea PNL Arad a anuntat, vineri, ca va strange 10.000 de semnaturi in cadrul campaniei initiata pentru sustinerea listei de candidati a partidului la alegerile europarlamentare din acest an.

Secretarul general al PNL Arad, Tiberiu Dekany, a declarat, vineri, ca Biroul Judetean Interimar a luat o serie de masuri privind calendarul evenimentelor care vor avea loc in perioada imediat urmatoare.

"A demarat actiunea strangerii de semnaturi pentru alegerile europarlamentare din aceasta vara. Patidul National Liberal Arad va strange 10.000 de semnaturi pentru sustinerea listei de candidati ai Partidului National Liberal la Parlamentul European" a declarat Tiberiu Dekany.

Liderul liberal a mai mentionat ca in cadrul Biroul Judetean Interimar al filialei PNL Arad s-a discutat si despre propunerile pe care doresc sa le introduca in noul statut al partidului la Congresul National al PNL, care va avea loc in perioada 21-22 martie, la Bucuresti.