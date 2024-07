Cine poate aduce succesul PNL la prezidențiale. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un candidat surpriză

Împingerea prezidențialelor înapoi în noiembrie ar putea aduce inclusiv candidați surpriză la alegerile pentru viitorul șef de stat. Un astfel de scenariu este vehiculat în special în cazul liberalilor, al căror candidat nu stă bine în sondaje și care mai pot avea un as în mâneca, repetând astfel istoria.

Numele lui Eduard Hellvig, fostul șef SRI a reapărut în spațiul public, fiind vehiculat drept un candidat un posibil candidat la prezidențiale pentru PNL, context în care liberalii susțin că un astfel de scenariu este exclus, fiind folosit de PSD pentru a induce ideea că reprezentantul PNL nu poate ajunge în turul doi.

Potrivit unor surse din PNL, speculațiile vin pe fondul unor încercări ale social-democraților de a-i convinge pe liberali să accepte formula unui candidat unic la prezidențiale, susținut de ambele partide.

„Propunerea PNL trebuie să atingă simultan mai multe criterii: să fie o persoană care are deja o notorietate, să fie identificat cu zona liberalismului de dreapta, să fie un pro-occidental și pro-american convins și să nu fie absolut deloc asociat cu PSD. Problema PNL ca partid aceasta este, s-a identificat prea mult cu Partidul Social Democrat, iar Nicolae Ciucă este cel mai afectat de acest lucru – să nu uităm că suntem în plină epocă << Nicu și Marcel >> ”, a explicat consultantul politic George Rîpă pentru Ziare.com.

Posibili candidați

Consultantul politic politic a punctat totodată că „în PNL există puțini oameni astăzi care întrunesc toate aceste condiții. Sunt variantele clasice, Boc și Bolojan, cu mențiunea că dacă cel din urmă va candida și va câștiga va impune și o reformă morală și profesională în PNL și nu știu dacă asta ar fi pe placul partidului”. În același timp, potrivit consultantului politic, mai „există însă și varianta unor lupi mai tineri care au deja un profil internațional și care nu au avut nicio legătură cu Partidul Social Democrat”.

„Mă gândesc la Cristian Băcanu, Robert Sighiartău. Nu exclud varianta Eduard Hellvig, dar nu știu dacă ar fi câștigătoare, campania negativă împotriva lui s-ar putea dovedi devastatoare pentru că ar fi lipit de toate poveștile care țin astăzi prima pagină și care au ca subiect așa-numita rețea Coldea. Hellvig ar fi un bun SG, ar aduce un plus de profesionalism și rigoare, dar nu mi-l imaginez urcat pe o scenă și având în față o mulțime electrizată”, a mai explicat George Rîpă.

Potrivit consultantului, în orice caz, am putea vedea o decizie. „E greu să mergi în alegerile prezidențiale cu un candidat care se află pe locurile 4-5 în intenția de vot, mai ales în contextul în care alegerile parlamentare sunt la o săptămână după turul II. Cei de la PNL au și problema timpului. Sunt obligați să acționeze rapid deoarece pe zona de dreapta se profilează deja un candidat puternic, Elena Lasconi. Lasconi întrunește ce spuneam mai sus, are profilul unui om cinstit, are notorietate, e pro-Vest și nu este asociată cu zona de stânga, nici cu stânga marxistă și nici cu cea progresistă”, a mai subliniat George Rîpă.

Condițiile unui candidat de succes

De aceeași părere este și sociologul Alfred Bulai, care a punctat că astfel „se sugerează în spațiul public că nu liberalii nu au candidat”.

Referitor la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un candidat care să poată aduce succesul PNL, sociologul a explicat că, „în principiu, un candidat bun este cel care nu intră cu mult timp înaintea cursei electorale sau devine candidatul oficial”, punctând însă că trebuie să fie vorba despre oameni de care am auzit.

În cazul numelui lui Eduard Hellvig, sociologul a explicat că atât Traian Băsescu, cât și Klaus Iohannis și-au dovedit potențialul anterior în lupta electorală. „Sigur că nu înseamnă că nu poți să urci, să apari, dar nu este același lucru. Ai nevoie de notorietate care să creează și din punctul ăsta de vedere am mari rezerve”. (...) Amândoi (n.r. – Klaus Iohannis și Traian Băsescu) erau câștigători reali. Erau fie la partid, fie din afara partidului. Câștigaseră ceva la viața lor”, a mai explicat sociologul, subliniind că cei doi din urmă nici „nu erau atașat politic de un partid puternic”.

„E mai ușor să votezi pe cineva care nu are autoritate politică, față de cineva care are autoritate politică la nivel maximal” – Alfred Bulai, sociolog

Un alt scenariu care ar putea aduce succesul, este, potrivit specialistului o înțelegere pe dreapta, cu USR, pentru susținerea lui Nicușor Dan, însă tot ca independent, precum în cazul câștigării primului său mandat la Primăria Capitalei.

Problema PNL

Politologul George Jiglău a punctat că în cazul PNL „a rămas o incoerență destul de mare când este vorba de felul în care propulsează și apoi dau jos oameni din fruntea partidului și niciunul dintre aceștia care au fost în fruntea partidului. Poate cu excepția lui Iohannis, de două ori, nu erau persoane care să aibă darul de a câștiga alegeri, nu au fost niște super candidați”.

„Acum în continuare mi se pare că problema de fond este aceeași. Este clar că domnul Ciucă nu stă grozav în sondaje, oricât de multă campanie și-ar fi făcut deja, cu toată notorietatea pe care a acumulat-o și ca prim-ministru”, a mai argumentat politologul, subliniind astfel posibilitatea unui candidat surpriză.

Șir de schimbări ale candidaților

De altfel, PNL are un istoric în a schimba candidații pe ultima sută de metri. Cel mai pregnant episod este cel al alegerilor pentru Primăria Capitalei din 2016, când liberalii au trecut prin opinia publică patru candidați.

Traian Băsescu a venit ca o surpriză în alegerile din 2004, în urma unui moment care a rămas celebru, momentul „dragă Stolo”, când Teodor Stolojan, candidatul alianței Dreptante și Adevăr (PNL și PD), s-a retras invocând probleme medicale.

