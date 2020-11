Anuntul unui senator PNL: "Romania va dona Republicii Moldova o parte din vaccinurile anti-Covid primite de la UE"

"Asa cum am anuntat zilele trecute, in drumul spre Basarabia i-am facut o vizita si bunului meu prieten, Nelu Tataru , ministrul sanatatii. Discutand despre proiectele comune din domeniul sanatatii care vor lega cele doua maluri ale Prutului, dl. ministru m-a rugat sa transmit basarabenilor o veste buna. Asa cum stiti, Uniunea Europeana a contractat o prima transa de 30 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19, Romania urmand sa beneficieze de 4% din totalul acestor doze. Din cantitatea care revine tarii noastre, guvernul liberal a decis sa doneze o parte Basarabiei. Numai impreuna, uniti, putem trece peste aceasta provocare!", a scris Badea, care este si presedintele PNL Diaspora.Republica Moldova este una dintre tarile europene cele mai afectate raportat la populatie. Confruntata cu o criza economica persistenta, Moldova a beneficiat la inceputul pandemiei de coronavirus de o donatie de echipamente de 3,5 milioane de euro din partea Romaniei. In plus, o echipa de medici romani a mers in Moldova pentru a sprijini sistemul sanitar local.CITESTE SI: