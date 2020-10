Basescu: Daca PNL face alianta cu PMP sa o faca de sus pana jos. PMP nu e pelerina de ploaie

"Daca PNL face alianta cu PMP sa o faca de sus pana, ori fiecare ne vedem de drumul lui. Inteleg de la primarii pana la consilii judetene, locale, peste tot. PMP nu e pelerina de vreme rea unde le convine. Ori mergem pe principiul pe care il propune PMP si in alianta locala sa sprijim primarul PNL sau consiliul judetean PNL, dar daca ne spune aici ne intereseaza, aici nu ne intereseaza, atunci ne vedem fiecare de drumul lui, ca nu suntem pelerina de ploaie. Daca vor fi corecti si nu ne vor face ce au facut la locale, la Bucuresti, cand cu 7 zile inainte de depunerea listelor ne-au anuntat ca nu mai e alianta, deci noi deja avem suspiciuni majore si o incredere redusa in Ludovic Orban . La prima proba ca ramane acelasi inconsecvent, ne vedem de drumul nostru", a afirmat Traian Basescu duminica seara la Digi 24.Chestionat cine ar fi cel mai potrivit de la PMP sa fie viceprimar, Basescu a spus in gluma: "Cel mai potrivit as fi eu, dar nu plec de la Bruxelles"."Am glumit. Cel care l-ar putea pe Nicusor Dan in viata de zi cu zi la Bucuresti, as fi eu, dar sunt la Bruxelles. Au crescut destui. Sunt fostii consilieri care stiu Bucurestiul. Nu vad de ce ar fi refuzat Sebi Moise", a completat Basescu.Intrebat daca Mihail Neamtu are stofa de viceprimar, Traian Basescu a replicat: "Stofa are. Nu stiu daca are si dorinta de a fi viceprimar".Ludovic Orban a anuntat ca PNL va valida in Biroul Executiv de luni, care va avea loc de la ora 10.00, protocolul de colaborare la nivelul administratiilor locale cu PMP. Intrebat despre posibilitatea ca MIhail Neamtu sa fie viceprimar, liderul liberalilor a precizat ca nu este exclusa aceasta varianta."Chiar daca a avut candidat propriu, noi am anuntat ca suntem deschisi acestei colaborari. Noi maine (luni - n.r.) aprobam in Biroul Executiv un proiect de colaborare cu PMP in consiliile judetene si locale. PMP este aliat cu noi la guvernare, chiar daca a existat o candidatura separata, care ne-a dat ceva emotii. La experienta pe care o are Traian Basescu, trebuia sa stie ca o asemenea candidatura a redus numarul de voturi pentru candidatul dreptei. Deci suntem deschisi unei colaborari. Sigur, pe alte baze. Daca ne uitam in ultimii patru ani, vedem ca multe hotarari initiate de Firea si primarii de sector au fost adoptate cu voturile PMP. Noi mizam pe o sustinere a proiectelor lui Nicusor Dan", a declarat Ludovic Orban duminica la Romania Tv. Eugen Tomac a anuntat ca a propus premierului Ludovic Orban un acord de colaborare in administratiile locale acolo unde pot fi formate majoritati de dreapta. El a adaugat ca PMP va merge pe cont propriu la alegerile parlamentare.Liderul PMP a mai declarat, intrebat duminica daca a negociat cu PNL ca Mihai Neamtu sa fie viceprimar al Capitalei, ca nu poate confirma sau infirma informatiile, pentru ca nu a fost semnat protocolul de colaborare la nivelul administratiilor locale cu partidul condus de Ludovic Orban. Tomac a adaugat ca "vom negocia foarte multe functii in toata tara, inclusiv in Bucuresti".