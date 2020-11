Liberalii cu probleme penale candidati la parlamentare. Cu ce dosare "se lauda": inselaciune, trafic de influenta sau aderare la grup infractional organizat

Mircea Rosca

Costel Barbu

Vasile Varga

Liviu Voiculescu

, condamnat in prima instanta intr-un dosar de coruptie , se afla pe lista PNL Prahova pentru Camera Deputatilor.Mircea Rosca, fost deputat in legislatura 2012-2016, a fost condamnat intr-un dosar de coruptie, sentinta in prima instanta, dictata de un complet de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, fiind de trei ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea unei infractiuni de trafic de influenta, pedeapsa la care se adauga un termen de incercare de 5 ani. Rosca a fost trimis in judecata de procurorii DNA in februarie 2015.In calitate de vicepresedinte al organizatiei judetene Prahova a unui partid, inculpatul Rosca Mircea a pretins de la un denuntator - administrator de firma, suma de 20.000 euro pentru a-si exercita influenta asupra presedintelui din acea perioada al organizatiei locale Azuga, judetul Prahova.Sentintele date de Inalta Curte pe fond au fost anulate insa in contextul scandalului legat de constituirea completelor cinci judecatori, iar procesul se va rejudeca de la zero la Tribunalul Prahova.Costel Barbu, va deschide lista de candidati ai PNL pentru Camera Deputatilor la Teleorman.Costel Barbu, fostul primar al comunei teleormanene Suhaia este om de incredere al premierului liberal Ludovic Orban . Barbu Costel a fost condamnat definitiv pentru incompatibilitate in perioada in care era primar al comunei Suhaia. Timp de mai bine de doi ani, sotia i-a fost subordonata in cadrul Primariei Suhaia, fapt sesizat de Agentia Nationala de Integritate.Costel Barbu, cunoscut si sub porecla de Bitanu, a fost declarat incompatibil de ANI in 2013 si a pierdut functia de primar in 2015. Potrivit documentelor ANI, Costel Barbu s-a aflat in perioada 12.06.2008 - 10.11.2010 in relatii ierarhice directe cu sotia sa, Polexia Georgiana Barbu, care lucra ca referent in cadrul compartimentului de impozite si Taxe din cadrul primariei Suhaia.Erau zvonuri precum ca sotia primarului Barbu Costel lucra in primarie inca din 2004. Costel Barbu a atacat decizia ANI in justitie . In 2015, Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins ca nefondat recursul inaintat de Barbu Costel. Dupa aceea, in anul 2016, Polexia Georgiana Barbu a candidat si a castigat functia de primar in comuna Suhaia.Vasile Varga candideaza pe un loc din partea PNL Braila pentru Camera Deputatilor.Vasile Varga a fost vizat de procurori in mai multe anchete penale privind cazuri de persoane inselate de camatari si care si-ar fi pierdut casele dupa ce au semnat acte la biroul notarial al lui Vasile Varga.Vasile Varga a fost acuzat de inselaciune , fals intelectual, uz de fals si abuz in serviciu. Niciun dosar nu s-a soldat cu condamnare sau trimitere in judecata, ele fiind inchise de procurori, inclusiv pe motiv de prescriptie a raspunderii penale.Presedintele PNL Olt, Liviu Voiculescu, va fi primul pe lista de candidati a partidului pentru Senat din judet.Voiculescu este inculpat, intr-un dosar trimis in judecata, pentru constituire sau aderare la un grup infractional organizat, conflict de interese, organizarea si desfasurarea de activitati ilicite in domeniul jocurilor de noroc.Acesta a declarat, pentru presa locala, ca procesul nu il va afecta in contextul in care va candida pentru o functie publica, "pentru ca oamenii stiu adevarul".