Ce a prabusit PSD ameninta si PNL

PSD s-a prabusit electoral nu numai pentru ca... Dragnea. Nu numai pentru ca... 10 august. Nu doar pentru ca electoratul sau e imbatranit si decimat biologic.

Toate au reprezentat doar catalizatori pentru un fenomen de fond - o schimbare esentiala la nivelul unui electorat tot mai desprins de comunism si de practicile anilor '90. Aici pandeste insa si un pericol.

Moldova este, daca vreti, esantionul cel mai reprezentativ al schimbarii. Zona rosie ca focul timp de decenii a fost tinuta de cei pe care ii vota constiincios, ca se numeau FSN, PDSR sau PSD, in captivitatea saraciei. Aceasta este si o consecinta fireasca a coruptiei, dar si o modalitate cinica de a da valoare maxima pomenilor electorale aruncate periodic, mai ales in momentele electorale.

Dar deschiderea granitelor catre UE a stricat jocul. Oamenii satui de traiul la limita supravietuirii au plecat spre o viata mai buna. Pe de-o parte, asta a generat depopulare, deci bazine de vot tot mai mici, pe de alta parte, le-a oferit celor plecati si, prin contaminare, apropiatilor lor, un alt model, cel corect, acela care presupune ca statul sa nu iti arunce cateva firmituri cat sa nu mori de foame, ci sa iti creeze conditiile sa te dezvolti singur, unica garantie a bunastarii sustenabile.

La asta s-a adaugat desigur o primenire a generatiilor, cu legaturi tot mai firave de ceausism, cu acces la lumea larga daca nu fizic, cel putin prin Internet. Toate aceste evolutii cumulate au creat reactivitatea extrema fata de Dragnea, Carmen Dan etc., care mai demult ar fi trecut precum caravana in maraielile unei minoritati usor de ignorat.

Dar nu sunt convinsa ca PNL realizeaza pericolul din fenomenul care a prabusit PSD. Cel putin nu cat timp livreaza exact acelasi tip de discurs consumat.

Le-am spus tuturor politicienilor cu care am avut ocazia sa discut, mai ales in ultima vreme: politica bazata strict pe demonizarea adversarului nu mai merge.

In fiecare interviu, in fiecare emisiune, fiecare politician liberal tinde sa apese la maximum pedala discursului "PSD e rau" si sa eludeze cat poate propria viziune. Si nimeni nu intelege ca in momentul acela nu mai asculta nimeni.

Marti seara, la Realitatea Plus, ii expuneam dlui deputat liberal Florin Roman rezervele mele in privinta constitutionalitatii legii revenirii la alegerea primarilor in doua tururi, pentru care isi angajeaza Guvernul raspunderea. Mi-a dat dreptate ca pot fi probleme de constitutionalitate, dar mi-a spus ca PSD a inceput cu ordonanta primarilor. Si daca PSD a inceput in 2014, asta la ce indrituieste PNL acum?

Electoratul de astazi nu are niciun interes sa auda de ce adversarul e rau. Stie. De aceea, nu l-a votat. De aceea, a iesit in strada contra lui. Vrea sa stie de ce si cum esti tu bun. Dar nu teoretic, nu cu diagnoze largi si promisiuni prafuite. Concret, aplicat, la liniuta, cu termene.

PNL, dar si USR-PLUS ar trebui sa stie ca mare parte din electoratul sau asa lucreaza la propriile joburi: cu termene si planuri fezabile si exacte. Iar daca ele esueaza, platesc cu sanctiuni care pot merge pana la concediere. Asa se raporteaza si la conducatori.

Ei nu au asteptarea sa le fie livrat ce nici ei nu pot livra unde muncesc. Sigur ca nu poti face o autostrada in 3 luni. Dar in trei luni poti creiona un proiect fezabil cu termene precise. Oamenii asteapta seriozitate si profesionalism. Asteapta sa nu fie contrazis azi ce s-a zis ieri si maine ce s-a zis azi. Asteapta sa vada perspectiva si viziune.

PNL nu livreaza insa nici atitudinea, nici proiectul. Este lamentabil sa iesi in fiecare zi sa spui ca tu esti preocupat acum nu de guvernarea efectiva, ci cum sa enervezi mai tare PSD ca sa te dea jos ca sa ai anticipate. Pe care le vrei, dupa cum recunostea onest un lider liberal, nu pentru ca mori de grija bugetului, ci pentru ca esti la scorul ideal ca sa le castigi detasat, ceea ce tu insuti te astepti sa nu mai fie valabil dupa ce vei mai guverna o vreme.

Eu cred ca oamenii ar fi de acord si cu jocul acesta, daca ar vedea la PNL, USR si PLUS tipul de discurs si comportament care sa dea garantia ca, dupa eventuale anticipate, va incepe noua politica, aceea cu viziune, proiect si termene. Nici gand.

Cele mai multe dintre numirile pe care le face PNL, balbaiala, lipsa proiectului, discursul politicianist ofera exact perspectiva contrara.

Daca PNL se va eroda, asta i se va intampla nu pentru ca PSD nu-l lasa sa guverneze, ci pentru ca nu vrea sa guverneze cu adevarat in loc sa joace o politica expirata. Daca ar vrea sa guverneze, oamenii ar vedea, ar simti si ar recompensa acest lucru fara sa fie nevoie sa li se spuna cine e rau si cine e bun.

Nu poti miza la infinit pe ura. Nu poti organiza anticipate doar pentru a da o noua ocazie electoratului sa voteze negativ. Au mai facut-o oamenii. Chiar in decembrie. Acum, fiind la putere, da-le motive pentru un vot pozitiv si, daca exista, ele vor fi cat se poate de valabile in noiembrie.

Te temi ca nu vor exista aceste motive? Oamenii se prind.

Dar schimbarea de generatie, cu noile sale asteptari complet ignorate de politic, include si un miez extrem de periculos. Generatiile tinere nu au un vaccin anticomunist si antitotalitarist.

La scoala nu invata mare lucru despre epoca aceea. Multi au contact cu oameni in varsta care amesteca tineretea lor, cand erau sanatosi si indragostiti, cu nostalgia dupa perioada istorica in care erau asa.

Si atunci ii vezi cazuti in admiratia unor poze de propaganda cu spitale construite intr-o saptamana de un regim totalitar toxic, dar a caror nocivitate nu mai au anticorpi sa o identifice.

Cand nu cunosti forta propagandei care in Romania tripla productia la hectar si lega merele cu sarme in copaci, cand nu cunosti forta mistificarii, cand nu intelegi ca si sa fie adevarat, acest efort are in spate munca fortata, dispretul pentru drepturi elementare ale omului, sigur ca esti extaziat si crezi ca asta e solutia pentru asteptarile tale mereu inselate.

